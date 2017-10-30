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В США усыпили привезенного из России амурского тигра

30 октября, 11:19
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В зоопарке Денвера американского штата Колорадо усыпили привезенного из России амурского тигра Мартина. Это решение было принято после того, как у тигра обнаружили рак, сообщается на странице Денверского зоопарка в фейсбуке.

Фото: Facebook / Denver Zoo

Сотрудники зоопарка 22 октября заметили у Мартина снижение активности и отсутствие аппетита. Через несколько дней у тигра взяли анализы, результаты которых показали анемию высокой степени. Мартину перелили кровь другого тигра — Николая.

После повторного анализа у Мартина диагностировали лейкемию последней стадии — раковые клетки заразили костный мозг тигра и селезенку. Проконсультировавшись с департаментом ветеринарной онкологии Университета Колорадо, сотрудники зоопарка решили усыпить тигра. «Потерять такое молодое и великолепное животное — большая потеря для нашей команды и для всего сообщества», — заявили в зоопарке.

В Московском зоопарке рассказали РБК, что перед отправкой в США тигр был здоров. «Но рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасают», — отметили в зоопарке.

Тигр Мартин родился в Московском зоопарке в июне 2014 года, а в июне 2017 года его отвезли в Денверский зоопарк в рамках программы по сохранению видов.

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