Устюгов выиграл «Тур де Ски» с рекордом по числу побед

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл престижную многодневную лыжную гонку «Тур де Ски». Он финишировал первым в шести этапах гонки из семи.

Финальный этап проводился 8 января в итальянском Валь-ди-Фьемме. Устюгов прошел девять километров лыжной трассы, большая часть из которой была в гору, за 30 минут 27,7 секунд. Вторым оказался один из главных соперников Устюгова на протяжении всей многодневной гонки норвежец Йонсруд Сундбю (31 минута 30,6 секунды), третьим к финишу пришел швейцарец Дарио Колонья (31 минута, 46,8 секунды).

Из восьми этапов «Тур де Ски» Устюгов не был лидером только в одном — накануне, 7 января, он пришел к финишу вторым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров. Первым на этом этапе финишировал норвежец Мартин Сундбю. Ранее Устюгов поставил личный рекорд, выиграв пять гонок подряд.

Победа Устюгова стала первой для России с 2013 года — тогда «Тур де Ски» выиграл Александр Легков.