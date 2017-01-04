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Устюгов одержал четвертую победу подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал четвертую победу в четырех гонках многодневки «Тур де Ски». В среду, 4 января, россиянин выиграл гонку преследования, проходившую в немецком Оберстдорфе.
Устюгов преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Вторым к финишу пришел норвежский лыжник Мартин Йонсруду Сундбю, отставший на 37,2 секунды. Третье место занял канадец Алекс Харви.
Ранее Устюгов выиграл три предыдущие гонки — спринт, масс-старт и скиатлон и продолжает лидировать в общем зачете многодневки.
Программа «Тур де Ски» продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 километров. Они пройдут 6 января в итальянском Доббиако.
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