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Устюгов одержал четвертую победу подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Новости
15:47, 4 января
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Российский лыжник Сергей Устюгов одержал четвертую победу в четырех гонках многодневки «Тур де Ски». В среду, 4 января, россиянин выиграл гонку преследования, проходившую в немецком Оберстдорфе. 

Устюгов преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Вторым к финишу пришел норвежский лыжник Мартин Йонсруду Сундбю, отставший на 37,2 секунды. Третье место занял канадец Алекс Харви.

Ранее Устюгов выиграл три предыдущие гонки — спринт, масс-старт и скиатлон и продолжает лидировать в общем зачете многодневки.

Программа «Тур де Ски» продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на 10 и 5 километров. Они пройдут 6 января в итальянском Доббиако.  

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