Главу компании «Усть-Луга» арестовали на 25 суток по обвинению в мошенничестве

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита на 25 суток по обвинению в мошенничестве, совершенным группой лиц в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию суда.

Израйлиту также предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Фонтанка», он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда рублей, выделенных на порт Усть-Луга, которым управляет одноименная компания.

Ночью 29 декабря в компании «Усть-Луга» сотрудники ФСБ провели обыски. В рамках какого дела они прошли, не уточняется. Израйлит был задержан во время обысков.

По словам источника РБК в таможенных кругах, обыски в компании могли быть связаны с проверкой ФСБ, назначенной, чтобы выявить потоки контрабанды.

Компания «Усть-Луга» обслуживает один из основных портов Санкт-Петербурга Усть-Луга. Мощность порта составляет 180 миллионов тонн различных грузов в год.