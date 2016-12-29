Прямой эфир
60,27
62,96
57,03
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
ВЦИОМ заявил о максимальном одобрении работы Путина за год
ТАСС сообщил о разрушении одного из черных ящиков Ту-154
Reuters узнало подробности новых санкций США против России
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Главу компании «Усть-Луга» арестовали на 25 суток по обвинению в мошенничестве

Новости
11:06, 29 декабря
117
0
Поделиться

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита на 25 суток по обвинению в мошенничестве, совершенным группой лиц в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию суда. 

Израйлиту также предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Фонтанка», он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда рублей, выделенных на порт Усть-Луга, которым управляет одноименная компания. 

Ночью 29 декабря в компании «Усть-Луга» сотрудники ФСБ провели обыски. В рамках какого дела они прошли, не уточняется. Израйлит был задержан во время обысков. 

По словам источника РБК в таможенных кругах, обыски в компании могли быть связаны с проверкой ФСБ, назначенной, чтобы выявить потоки контрабанды. 

Компания «Усть-Луга» обслуживает один из основных портов Санкт-Петербурга Усть-Луга. Мощность порта составляет 180 миллионов тонн различных грузов в год. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2