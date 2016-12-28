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Усманов пообещал вернуть себе статус налогового резидента России

Новости
18:24, 28 декабря
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Владелец USM Holding Алишер Усманов, лишившийся статуса налогового резидента России, пообещал вернуть его, когда перестанет быть главой Международной федерации фехтования (FIE). Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я гражданин России, и, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан — Дождь)», — сказал Усманов

Предприниматель заявил, что он вынужден прописаться и жить в другой стране, пока он избран президентом FIE. Усманов не уточнил, налоговым резидентом какой страны он сейчас является, добавив, что это не Швейцария, где находится офис федерации.

В октябре стало известно, что Усманов лишился статуса налогового резидента России из-за того, что провел в стране меньше полугода.

Усманов сейчас занимает пост президента Международной федерации фехтования и является членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала. По данным Forbes, его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов, он занимает третью строчку в списке богатейших людей России.

В декабре Усманов впервые вошел в рейтинг 300 самых богатых людей Швейцарии, который составил швейцарский журнал Bilan. Он стал самым богатым среди новичков этого рейтинга. 

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