Усманов пообещал вернуть себе статус налогового резидента России

Владелец USM Holding Алишер Усманов, лишившийся статуса налогового резидента России, пообещал вернуть его, когда перестанет быть главой Международной федерации фехтования (FIE). Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я гражданин России, и, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан — Дождь)», — сказал Усманов

Предприниматель заявил, что он вынужден прописаться и жить в другой стране, пока он избран президентом FIE. Усманов не уточнил, налоговым резидентом какой страны он сейчас является, добавив, что это не Швейцария, где находится офис федерации.

В октябре стало известно, что Усманов лишился статуса налогового резидента России из-за того, что провел в стране меньше полугода.

Усманов сейчас занимает пост президента Международной федерации фехтования и является членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала. По данным Forbes, его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов, он занимает третью строчку в списке богатейших людей России.

В декабре Усманов впервые вошел в рейтинг 300 самых богатых людей Швейцарии, который составил швейцарский журнал Bilan. Он стал самым богатым среди новичков этого рейтинга.