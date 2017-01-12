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Администрация президента США расширила доступ властей к перехваченной АНБ информации

Новости
22:25, 12 января
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Администрация президента США расширила доступ 16 разведывательных служб к информации, получаемой Агентством национальной безопасности (АНБ), сообщает The New York Times.

Документ о новых правилах работы АНБ подписала генеральный прокурор США Лоррета Линч и глава ведомства Джеймс Клэппер. Он снимает ограничения на работу АНБ с информацией, полученной во время «наблюдательных операций». Они включают в себя перехват спутниковых данных, звонков и писем, которые проходят через сервера, находящиеся в США.

Ранее информацию АНБ американские ведомства получали в обработанном виде. После того, как новые правила вступят в силу, другие ведомства получат доступ к данным в том виде, в котором они были получены АНБ. Это, как отмечает  The New York Times, сократит риск того, что АНБ упустит информацию, важную для других ведомств, но и увеличит вероятность того, что к личным данным простых людей получат доступ чиновники, в том числе сотрудники ФБР, Госдепартамента, Минфина и военной разведки.

По словам представителя АНБ, новые правила не расширят возможности разведки получать частную информацию американских граждан, а лишь увеличат число аналитиков, у которых есть к ней доступ.

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