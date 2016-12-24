США потратят более 611 млрд долларов на оборону в 2017 году

В 2017 году Вашингтон потратит 618,7 миллиардов долларов на оборону. Об этом говорится в ежегодном законе об оборонной политике страны, который подписал президент США Барак Обама. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

Помимо оборонного бюджета, закон ограничивает возможность военного сотрудничества США с Россией. Деньги оборонного бюджета не могут использовать для двустороннего военного сотрудничества с российской стороной. Эту меру могут отменить по решению госсекретаря США или главы Пентагона, однако для этого необходимо получить поддержку Конгресса. В законе указывается условие для автоматической отмены запрета военного сотрудничества России и США — это прекращение российской «агрессивной политики» в отношении Украины.

Кроме того, закон об оборонной политике США предусматривает расширение «акта Магнитского» на все страны. Теперь под его действие может попасть гражданин любой страны. Изначально закон действовал только для россиян, нарушающих, по мнению властей США, права человека.

В начале декабря ежегодный закон об оборонной политике США был одобрили в Палате представителей.