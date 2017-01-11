«Важно помнить уроки истории»: Володин открыл работу Госдумы в 2017 году речью о революции 1917-го
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11 января прошло первое заседание Госдумы в 2017 году. Председатель Вячеслав Володин начал заседание с речи о годовщине революции 1917 года, по его мнению, память о событиях столетней давности в новом году могут стать «источником раскола общества».
На превью: Владимир Федоренко / РИА Новости
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