Умерла снимавшаяся в фильмах Антониони актриса Моника Витти

Итальянская актриса Моника Витти, наиболее известная по фильмам Микеланджело Антониони, умерла в возрасте 90 лет. Об этом в твиттере сообщил бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони со ссылкой на ее мужа Роберто Руссо.

Кадр из фильма «Красная пустыня» / «Кинопоиск»

Витти приобрела известность благодаря четырем фильмам Антониони снятым с 1960 по 1964 год: «Приключение», «Ночь», «Затмение» с Аленом Делоном и «Красная пустыня».

За свою жизнь Витти снялась более чем в 30 итальянских фильмах и стала обладательницей пяти премий «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль — больше за всю историю премии получила только Софи Лорен.

В 1995 году на Венецианском фестивале ее заслуги перед кинематографом были отмечены «Золотым львом».