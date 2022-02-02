Умерла снимавшаяся в фильмах Антониони актриса Моника Витти
Итальянская актриса Моника Витти, наиболее известная по фильмам Микеланджело Антониони, умерла в возрасте 90 лет. Об этом в твиттере сообщил бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони со ссылкой на ее мужа Роберто Руссо.
Витти приобрела известность благодаря четырем фильмам Антониони снятым с 1960 по 1964 год: «Приключение», «Ночь», «Затмение» с Аленом Делоном и «Красная пустыня».
За свою жизнь Витти снялась более чем в 30 итальянских фильмах и стала обладательницей пяти премий «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль — больше за всю историю премии получила только Софи Лорен.
В 1995 году на Венецианском фестивале ее заслуги перед кинематографом были отмечены «Золотым львом».
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