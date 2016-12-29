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Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер

Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер

Новости
04:58, 29 декабря
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Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах», умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на ее сына Тодда Фишера.

«Она хотела быть с Кэрри», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Рейнольдс доставили в больницу. Издание TMZ cообщало, что у нее мог произойти инсульт.

Дебби Рейнольдс — известная в США актриса. Она известна по ролям «Непотопляемая Молли Браун», «Поющие под Дождем» и «Развод по-американски».

В 2015 году она получила премию Гильдии киноактеров США за вклад в мировой кинематограф.

Ее дочь Кэрри Фишер скончалась после сердечного приступа накануне. Ей было 60 лет.

 

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