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Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах», умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на ее сына Тодда Фишера.
«Она хотела быть с Кэрри», — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Рейнольдс доставили в больницу. Издание TMZ cообщало, что у нее мог произойти инсульт.
Дебби Рейнольдс — известная в США актриса. Она известна по ролям «Непотопляемая Молли Браун», «Поющие под Дождем» и «Развод по-американски».
В 2015 году она получила премию Гильдии киноактеров США за вклад в мировой кинематограф.
Ее дочь Кэрри Фишер скончалась после сердечного приступа накануне. Ей было 60 лет.
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