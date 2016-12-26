Умерла астроном Вера Рубин

Астроном Вера Рубин, чья работа помогла открыть существование темной материи, умерла в возрасте 88 лет, сообщает ABC News со ссылкой на ее сына.

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии. В 1948 году окончила Вассарский колледж со степенью бакалавра искусств. Затем попыталась поступить в аспирантуру Принстонского университета, но ей было отказано, так как женщины не могли поступать в аспирантуру по астрономии до 1975 года. Затем Рубин поступила в Корнелльский университет, где изучала физику и астрономию. Также окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

Рубин известна, в частности, тем, что выявила расхождения между предсказанным угловым движением галактик и наблюдаемым движением во время изучения кривой вращения галактики. Это явление стало известно как «проблема вращения галактики».