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Умерла астроном Вера Рубин

Новости
23:14, 26 декабря
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Астроном Вера Рубин, чья работа помогла открыть существование темной материи, умерла в возрасте 88 лет, сообщает ABC News со ссылкой на ее сына. 

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии. В 1948 году окончила Вассарский колледж со степенью бакалавра искусств. Затем попыталась поступить в аспирантуру Принстонского университета, но ей было отказано, так как женщины не могли поступать в аспирантуру по астрономии до 1975 года. Затем Рубин поступила в Корнелльский университет, где изучала физику и астрономию. Также окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

Рубин известна, в частности, тем, что выявила расхождения между предсказанным угловым движением галактик и наблюдаемым движением во время изучения кривой вращения галактики. Это явление стало известно как «проблема вращения галактики».

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