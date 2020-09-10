Умерла актриса Дайана Ригг. Она снималась в «Игре престолов» и «Мстителях»

В возрасте 82 лет умерла британская актриса Дайана Ригг, известная по игре в сериале «Игра престолов» и роли девушки Бонда в «Секретной службе ее Величества». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на агента актрисы.

Фото: HELEN SLOAN/HBO

По словам агента, Ригг умерла утром 10 сентября у себя дома в окружении членов семьи.

Дайана Ригг родилась в Великобритании в 1938 году. Она окончила Королевскую академию драматических искусств и с 1959 по 1971 год служила в Королевском Шекспировском театре. Среди ее театральных персонажей — Медея, Клеопатра и Вирджиния Вульф.

Первым фильмом с участием Ригг стал «Сон в летнюю ночь», вышедший в 1969 году. Всемирное признание ей принесли роль девушки Бонда в «Секретной службе ее Величества» (1969 год) и игра в телесериале «Мстители» (1961-1969 года).

С 2013 по 2017 год Ригг играла роль Оленны Тирелл — главы дворянского рода Тирелл — в сериале «Игра престолов».

Дайана Ригг удостоена Ордена Британской империи и титула «Дама-Командор».