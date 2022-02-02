Умер Ося — «самый старший кот» музея Ахматовой в Петербурге

В Петербурге умер кот по кличке Ося — он около 15 лет жил в музее Анны Ахматовой. Об этом сообщается в группе музея во «ВКонтакте». Осю называли «самым старшим музейным котом».

Фото: Музей Анны Ахматовой / «ВКонтакте»

«Не стало кота Оси — нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги „Данный кот прописан в центре“», — говорится в сообщении.

В последние месяцы Ося жил дома и «скучал по посетителям» музея, добавили в группе учреждения.

«У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе!» — сказали в музее.

В октябре прошлого года музей Анны Ахматовой объявил о пропаже Оси. В музее рассказали, что кот болен — в январе 2021 года его частично парализовало. Из-за болезни коту необходимо регулярно посещать ветеринара и дважды в день принимать жизненно необходимые лекарства.

Перед пропажей Осю видели в саду Фонтанного Дома на Литейном проспекте. На камеры видеонаблюдения попал момент того, как кота гладит и уносит неизвестная женщина. Спустя несколько дней она вернула кота сотрудникам музея.