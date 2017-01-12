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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
В возрасте 91 года скончался лауреат Нобелевской премии по медицине, американец Оливер Смитис, сообщает Нобелевский комитет в своем твиттере.
«Печальные новости: лауреат Нобелевской премии Оливер Смитис умер 10 января», — говорится в сообщении. Премию Смитис получил в 2007 годуза исследование технологии генного таргетинга у мышей.
Sad news: Nobel Laureate Oliver Smithies @UNC died 10 Jan. Awarded #NobelPrize for technology referred to as gene targeting in mice. pic.twitter.com/Z4H3czOe2k— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 января 2017 г.
Открытия Смитиса помогли в исследовании рака, ожирения и заболеваний сердца.
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