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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

Новости
02:02, 12 января
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В возрасте 91 года скончался лауреат Нобелевской премии по медицине, американец Оливер Смитис, сообщает Нобелевский комитет в своем твиттере.

«Печальные новости: лауреат Нобелевской премии Оливер Смитис умер 10 января», — говорится в сообщении. Премию Смитис получил в 2007 годуза исследование технологии генного таргетинга у мышей.

Открытия Смитиса помогли в исследовании рака, ожирения и заболеваний сердца.

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