18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
74,01
88,06
45,94
11636,99
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Новости

Умер художественный руководитель «Смешариков» Анатолий Прохоров

30 августа, 13:53
2 467
0

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Прохоров был одним из создателей первой негосударственной студии анимации в СССР «Пилот».

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Помимо студии «Пилот», он также был сооснователем студии компьютерной анимации «Петербург», которая наиболее известна производством мультипликационного сериала «Смешарики».

С 2003 году Прохоров был художественным руководителем мультфильма, в 2008 году получил за участие в его создании государственную премию.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Другие новости
МВД Беларуси сообщило о 125 задержанных на «Марше мира и независимости» в Минске Сегодня в 16:42 Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве в «ближайшие недели» Сегодня в 12:33 Французского офицера заподозрили в передаче секретных сведений российским спецслужбам Сегодня в 11:59 Троих жителей Забайкалья оштрафовали за «переименование» поселка в «Путин вор» Сегодня в 11:20 Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 25 млн человек Сегодня в 10:27 СК Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам Сегодня в 10:02 The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ Вчера в 20:21 В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом Вчера в 18:54 Умер актер Владимир Андреев Вчера в 17:42 В Минске прошли задержания во время женского марша солидарности Вчера в 17:11
Все новости
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Кому нужно отравление Навального, кого боится Лукашенко, какой транзит придумал Путин. Константин Гаазе складывает два и два
Политика. Прямая линия
Кому нужно отравление Навального, кого боится Лукашенко, какой транзит придумал Путин. Константин Гаазе складывает два и два
26 августа
Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили
Новости
Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили
24 августа
Лукашенко вышел из вертолета с автоматом и стал мемом. Собрали лучшие шутки
Заметки
Лукашенко вышел из вертолета с автоматом и стал мемом. Собрали лучшие шутки
24 августа
Спецэфир: «Марш новой Беларуси». Более 100 тысяч участников, Лукашенко и сын Коля с автоматами в руках
Здесь и сейчас
Спецэфир: «Марш новой Беларуси». Более 100 тысяч участников, Лукашенко и сын Коля с автоматами в руках
23 августа
Разработчик «Новичка» — о диагнозе Навального: «Провал в Англии показал, что им пользоваться нельзя»
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Разработчик «Новичка» — о диагнозе Навального: «Провал в Англии показал, что им пользоваться нельзя»
24 августа
Власть говорит, что ей невыгодно травить Навального, но никто не верит, и выстрелит ли ружье Лукашенко?
Нюансы с Юлией Таратутой
Власть говорит, что ей невыгодно травить Навального, но никто не верит, и выстрелит ли ружье Лукашенко?
27 августа
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
Синдеева
«Жыве Беларусь!» Стас Намин — о финале Лукашенко, знакомстве с Хокингом, Йоко Оно, Шостаковичем, дружбе с Брэдбери и мести Де Ниро
25 августа
Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках прилетел во Дворец Независимости. Видео
Видео дня
Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках прилетел во Дворец Независимости. Видео
23 августа
В России будут выпускать британскую вакцину от COVID-19. Кто ее создал? Она лучше нашей? Когда можно сделать прививку?
Интервью
В России будут выпускать британскую вакцину от COVID-19. Кто ее создал? Она лучше нашей? Когда можно сделать прививку?
24 августа
Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?
Деньги. Прямая линия
Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?
24 августа
Спаси и сохрани Куштау. Как башкиры отстояли свою землю
Репортаж Дождя
Спаси и сохрани Куштау. Как башкиры отстояли свою землю
24 августа
Почему отравили Навального, а Путин протянул руку Лукашенко. Итоги недели
И так далее с Михаилом Фишманом
Почему отравили Навального, а Путин протянул руку Лукашенко. Итоги недели
28 августа
Протесты в Беларуси: день 15. Как это было
Трансляция
Протесты в Беларуси: день 15. Как это было
23 августа
«Крысавчики». Михаил Козырев — о тайном обществе диктаторов
Би Коз
«Крысавчики». Михаил Козырев — о тайном обществе диктаторов
26 августа
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
Психология на Дожде
Токсичный позитив: как не навредить близким в стремлении поддержать?
26 августа
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
Нобель
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
18 августа
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Партнерский материал
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
18 августа
«Борщи варить все могут, а мы можем делать революцию». Пять личных историй героинь белорусского протеста
Женщины сверху
«Борщи варить все могут, а мы можем делать революцию». Пять личных историй героинь белорусского протеста
20 августа
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
Fake News
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
15 августа
Партнерские материалы
Россия — это Европа

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77