Умер художественный руководитель «Смешариков» Анатолий Прохоров

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Худрук проекта "Смешарики", один из создателей студии "Пилот" Анатолий Прохоров умер в возрасте 72 лет: https://t.co/d0l7UJ6727 pic.twitter.com/PxHS02y32j — ТАСС (@tass_agency) August 30, 2020

Прохоров был одним из создателей первой негосударственной студии анимации в СССР «Пилот».

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Помимо студии «Пилот», он также был сооснователем студии компьютерной анимации «Петербург», которая наиболее известна производством мультипликационного сериала «Смешарики».

С 2003 году Прохоров был художественным руководителем мультфильма, в 2008 году получил за участие в его создании государственную премию.