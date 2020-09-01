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Новости

Умер детский писатель Владислав Крапивин

1 сентября, 08:28
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В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин, сообщает ТАСС со ссылкой на его невестку Ларису Крапивину. В августе писателя повторно госпитализировали после лечения пневмонии, но спасти его не удалось.

Фото: пресс-служба Кремля

Владислав Крапивин родился в Тюмени. Он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков — например, «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад». Крапивин создал в Екатеринбурге разновозрастный отряд «Каравелла», где дети изучают морское дело.

В 2014 году писатель получил премию президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

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