Умер бывший тренер хоккейных клубов «Спартак» и СКА Милош Ржига

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Милош Ржига умер в пражской больнице в возрасте 61 года. Об этом сообщает sport.blesk.cz.

Последние дни жизни Ржига провел в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге.

Ранее в «Спартаке» сообщили об ухудшении его здоровья и последующей госпитализации.

По информации чешских СМИ, бывший тренер «Спартака» Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что всё будет хорошо! pic.twitter.com/XwXQF7DYqk — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 18, 2020

Под руководством Ржиги в Континентальной хоккейной лиге в разное время играли пять команд — «Химик» (после 2008 — «Атлант», Мытищи), «Спартак», СКА и «Слован». Последним местом работы тренера стала сборная Чехии, в полуфинале прошлого чемпионата мира в матче за третье место чехи уступили сборной России.