Умер бывший футболист «Спартака» Василий Кульков

Бывший защитник московской команды «Спартак» Василий Кульков скончался на 55-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на супругу спортсмена, Елену Махарадзе.

Она рассказала, что ранее Кульков переболел коронавирусом, 10 октября ему должны были сделать плановую операцию из-за онкологии.

Кульков играл в «Спартаке» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. В составе команды он стал чемпионом СССР и России. В разные периоды своей футбольной карьеры он выступал за португальские клубы «Бенфика» и «Порту», а также петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В 2009 году он стал тренером молодежного состава московского «Спартака».

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

В 2019 году Кулькову был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Фото на превью: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС