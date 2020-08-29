Умер актер Владимир Андреев

Умер народный артист СССР Владимир Андреев, ему было 90 лет. Об этом у себя в фейсбуке сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Фото: ТАСС

Андреев отметил свой юбилей 27 августа.

Прощание с актером, предположительно, состоится 2 сентября в театре имени Ермоловой, сказал РИА Новости Заславский.

С 1952 по 1970 год Владимир Андреев служил в театре имени Ермоловой в качестве актера, затем он стал режиссером театра, а в 1990 году — художественным руководителем. В 2012 году Андреев стал президентом театра.

Также Андреев преподавал в ГИТИСе, где был заведующий кафедрой актерского мастерства. В частности его учениками были Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Дергун.

Андреев запомнился ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».