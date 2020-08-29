Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную пантеру в фильмах Marvel

В возрасте 43 лет умер актер Чедвик Боузман, говорится в заявлении семьи актера, опубликованном на его странице в твиттере. В течение последний лет Боузман боролся с онкологией.

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В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который позднее перешел в четвертую. Он умер в своем доме в окружении жены и родственников.

При жизни Боузман не сообщал публично о своем диагнозе, отмечает Associated Press.

Чедвик Боузман наиболее известен по роли Черной пантеры (Т’Чалла) в серии фильмов киновселенной Marvel. В 2016 году актер впервые появился в этой роли в фильме «Первый мститель: Противостояние». В 2018 году вышел отдельный фильм, посвященный Черной пантере.

Кроме того, Боузман запомнился ролью бейсболиста Джеки Робинсона в биографическом фильме «42» и ролью музыканта Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».