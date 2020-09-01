Умер актер Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова. Ему было 76 лет.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сказала Михайлова. Она пояснила «Интерфаксу», что у актера было онкологическое заболевание.

Борис Клюев родился в 1944 году. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. В том же он стал актером Государственного академического Малого театра России, где сыграл в более чем 60 спектаклях.

Популярность к нему пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить...», где он исполнил роль шпиона Трианона. К числу его наиболее известных работ в кино относятся: граф Рошфор в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майркрофт Холмс в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также пенсионера Николая Петровича в комедийном сериале «Воронины».

В общей сложности он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.