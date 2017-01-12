Глава «Яндекс.Погоды» создал приложение Umer для организации похорон

Глава «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин анонсировал выход приложения для организации похорон, которое получило название Umer. Об этом Геранин написал на своей странице в фейсбуке.

«Кажется, что мы автоматизировали уже все, кроме смерти. Хочу это исправить. На праздниках докрутил лендинг. Воспользуетесь?», — написал Геранин.

Он добавил, что «сильно переживает», анонсируя приложение.

«Смерть близких выбивает из колеи. Мы не поможем вам пережить утрату, но расскажем какие документы собрать и предложим хороший вариант захоронения или кремации», — говорится в описании приложения.

Пользователям нужно будет заполнить несколько полей, выбрав место захоронения, материал гроба и ограды, а также форму, размер и вид камня для памятника. После этого приложение рассчитает стоимость похорон, а с пользователем свяжется оператор.

В разговоре с Business FM Геранин признал, что приложение «выглядит, возможно, несколько провокационно». Однако это было сделано специально для того, чтобы «поймать внимание».

«Я верю, что есть люди, которые хотят сделать все сами, например, через приложение, потому что не очень приятно, когда сливают твои данные через больницу или через полицию, такое тоже бывает, агент приезжает быстрее, чем „скорая помощь“. Приложение призвано как раз помочь», — сказал он.

Геранин добавил, что за сутки после публикации анонса с ним связались представители около 20 ритуальных агентств и предложили сотрудничать. Ожидается, что приложение начнет работать через два-три месяца.