Следствие рассказало о свидетелях обвинения в деле Улюкаева

Некоторые показания на экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, дали его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества. Об этом следователь Роман Несторов объявил на заседании в Басманном суде.

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», — сказал следователь. По словам Нестерова, следствие опасается, что Улюкаев в случае выхода из-под домашнего ареста может оказать давление на этих свидетелей.

В суде Несторов рассказал, что следствие располагает записями разговоров фигурантов дела, при этом не уточнив их содержание. «Прошу приобщить к материалам дела постановление о назначении судебной фоногафической экспертизы», — сказал он.

Следствие по делу Улюкаева было продлено до середины мая, обвинение также настаивает, чтобы экс-министру продлили срок содержания под домашним арестом.

Улюкаев был арестован в середине ноября по обвинению во взятке в $2 млн. Как утверждает СК, бывший министр был задержан с поличным. По версии следствия, Улюкаев потребовал взятку за выдачу положительного заключения Минэкономразвития на сделку по продаже «Роснефти» госпакета акций «Башнефти».

Позднее президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.