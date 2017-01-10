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Следствие рассказало о свидетелях обвинения в деле Улюкаева

Новости
12:41, 10 января
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Некоторые показания на экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, дали его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества. Об этом следователь Роман Несторов объявил на заседании в Басманном суде.

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», — сказал следователь. По словам Нестерова, следствие опасается, что Улюкаев в случае выхода из-под домашнего ареста может оказать давление на этих свидетелей. 

В суде Несторов рассказал, что следствие располагает записями разговоров фигурантов дела, при этом не уточнив их содержание. «Прошу приобщить к материалам дела постановление о назначении судебной фоногафической экспертизы», — сказал он.

Следствие по делу Улюкаева было продлено до середины мая, обвинение также настаивает, чтобы экс-министру продлили срок содержания под домашним арестом.

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Улюкаев был арестован в середине ноября по обвинению во взятке в $2 млн. Как утверждает СК, бывший министр был задержан с поличным. По версии следствия, Улюкаев потребовал взятку за выдачу положительного заключения Минэкономразвития на сделку по продаже «Роснефти» госпакета акций «Башнефти».

Позднее президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия. 

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