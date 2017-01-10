Следствие рассказало о свидетелях обвинения в деле Улюкаева
Некоторые показания на экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, дали его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества. Об этом следователь Роман Несторов объявил на заседании в Басманном суде.
«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», — сказал следователь. По словам Нестерова, следствие опасается, что Улюкаев в случае выхода из-под домашнего ареста может оказать давление на этих свидетелей.
В суде Несторов рассказал, что следствие располагает записями разговоров фигурантов дела, при этом не уточнив их содержание. «Прошу приобщить к материалам дела постановление о назначении судебной фоногафической экспертизы», — сказал он.
Следствие по делу Улюкаева было продлено до середины мая, обвинение также настаивает, чтобы экс-министру продлили срок содержания под домашним арестом.
«В следующем году нас ждет по одному Улюкаеву в месяц». Политолог Глеб Павловский о том, как Путин собирается чистить элиты
Улюкаев был арестован в середине ноября по обвинению во взятке в $2 млн. Как утверждает СК, бывший министр был задержан с поличным. По версии следствия, Улюкаев потребовал взятку за выдачу положительного заключения Минэкономразвития на сделку по продаже «Роснефти» госпакета акций «Башнефти».
Позднее президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.