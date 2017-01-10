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Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля
10 января
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Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля

Новости
13:52, 10 января
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Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста до 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сам Улюкаев присутствовал на заседании. Помимо решения о продлении домашнего ареста, суд продлил следствие по его делу до 15 мая 2017 года.

Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября. Домашний арест Улюкаев отбывает в своей квартире на улице Минской в Москве. Ему запрещено ее покидать и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а телефоном можно пользоваться только для вызова скорой помощи или спасателей.

Такую меру пресечения Улюкаеву избрал суд после того, как ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов у компании «Роснефть» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития сделки по продаже акций «Башнефти». Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев пытался оспорить решение суда о домашнем аресте, настаивая на том, что его подзащитный нуждается в госпитализации.

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Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, министр находился под наблюдением ФСБ в течение года до задержания.

Имущество Алексея Улюкаева было арестовано в середине декабря по решению суда в рамках расследования дела о взятке. Какое именно имущество арестовали, в суде не уточнили, однако отметили, что такая мера — «обычная практика» в подобных делах.

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