Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста до 15 апреля. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Сам Улюкаев присутствовал на заседании. Помимо решения о продлении домашнего ареста, суд продлил следствие по его делу до 15 мая 2017 года.

Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября. Домашний арест Улюкаев отбывает в своей квартире на улице Минской в Москве. Ему запрещено ее покидать и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а телефоном можно пользоваться только для вызова скорой помощи или спасателей.

Такую меру пресечения Улюкаеву избрал суд после того, как ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов у компании «Роснефть» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития сделки по продаже акций «Башнефти». Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев пытался оспорить решение суда о домашнем аресте, настаивая на том, что его подзащитный нуждается в госпитализации.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, министр находился под наблюдением ФСБ в течение года до задержания.

Имущество Алексея Улюкаева было арестовано в середине декабря по решению суда в рамках расследования дела о взятке. Какое именно имущество арестовали, в суде не уточнили, однако отметили, что такая мера — «обычная практика» в подобных делах.