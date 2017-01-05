Порошенко отказался посещать «украинский ланч» в Давосе из-за статьи в WSJ о России

Президент Украины Петр Порошенко отказался посещать традиционный «украинский ланч» на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который устраивает фонд украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом изданию «Левый берег» сообщил источник в МИД Украины.

Как отмечает издание, причиной стала публикация Пинчука в The Wall Street Journal, в которой он призвал Украину отказаться от вступления в Евросоюз в ближайшем будущем, признать результаты местных выборов на востоке страны и принять то, что пока Украина не может стать членом НАТО.

В администрации президента рассказали «Украинской правде», что решение об участии Порошенко в мероприятиях Международного экономического форума в Давосе окончательно еще не принято.

Пинчук ежегодно на Всемирном экономическом форуме проводит «украинский ланч», в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины. В этом году форум пройдет с 17 по 20 января.