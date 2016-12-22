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Украинские военные рассказали о неэффективности полученных из США беспилотников

Новости
07:11, 22 декабря
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Беспилотники типа Raven, которые США предоставили Украины для борьбы с повстанцами на востоке Украины, оказались неэффективными, сообщает Reuters со ссылкой на заявление советника начальника украинского генштаба Натана Хазина.

«С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неправильным», — заявил Хазин.

72 аналоговых мини-беспилотника, которые должны быть использованы в качестве инструментов разведки, оказались неэффективными, так как противник может легко заглушить их сигнал, заявили агентству в руководстве украинских ВВС. При этом устройства помогают противнику определить местонахождение украинских войск, а батареи беспилотников быстро разряжаются, отметили источники издания.

Представитель украинских властей рассказал, что на доставку беспилотников было потрачено значительное время, но к тому моменту «они оказались гораздо менее эффективными», чем ожидалось, так как противники используют более продвинутые технологии.

Reuters добавляет, что 38 украинцев с марта по июль прошли на базе в Алабаме обучение тому, как обращаться с этими устройствами.

Беспилотники были частью пакета военной помощи США Украине, на которую на сегодняшний день Вашингтон направил около 600 миллионов долларов. На программу Raven, по данным Reuters, потратили 12 миллионов долларов.

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