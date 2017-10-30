Украинские десантники откажутся от беретов голубого цвета

Командование Высокомобильных десантных войск Украины рассказало о решении сменить цвета используемых бойцами этого рода войск беретов с голубого на темно-бордовый. Об этом сообщается в фейбсуке командования.

В сообщении отмечается, что сейчас 59 стран мира, в частности 19 стран НАТО, используют берет темно-бордового цвета. Только Россия и «до последнего времени от нее зависимые страны», такие как Таджикистан, Армения, Беларусь, Украина, используют голубой цвет беретов, подчеркнуло руководство командования.

«Из уважения к доблестям украинских десантников во время нынешней российско-украинской войны, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии», — говорится в сообщении.

Руководство подчеркнуло, что бордовый цвет — это символ крови, «пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины».

Голубые береты для десантников были введены приказом Минобороны СССР в июле 1969 года.