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Украинские инспекторы проверят воинские части в Ростовской области
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Украинские инспекторы проверят воинские части в Ростовской области

Новости
01:32, 15 января
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Россия разрешила Украине проверить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украинские инспекторы проведут проверку с 16 по 19 января. 

О соглашении на проверку со стороны России рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. 

«Определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров», — сообщил он.

Украина проведет инспекцию на территории России в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Цель таких мероприятий — определение «масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности)».

Во время работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей. Рыжков рассказал, что они будут содержать «обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей».

Еще одна проверка пройдет в Воронежской области. С 16 по 19 января германские военные инспекторы посетят 252 мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар.

«Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данном полку», — рассказал Рыжков.

Аналогичную инспекцию в это же время проведет Сербия. Инспекторы проверят военные объекты в Московской области на территории около 3,5 тысяч квадратных метров.

Украина уже проводила подобную инспекцию в Ростовской области. В феврале 2015 года представители вооруженных сил страны проверили район площадью около 15 тысяч квадратных метров. Тогда Минобороны Украины сообщило, что офицеры не выявили «какой-либо военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению». При этом речь шла только об осмотренной территории. Украинским инспекторам не разрешили проверить с воздуха несколько участков, в том числе автомобильную и железную дороги от Ростова-на-Дону до Таганрога.

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