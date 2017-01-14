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Украина провела военные учения рядом с Крымом

Новости
23:46, 13 января
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Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, граничащей с полуостровом Крым, сообщается на сайте Минобороны Украины.

Тактико-специальные учения с поражением имитационных целей прошли подразделения оперативно-тактической группировки «Юг» и подразделения боевого обеспечения. Учения, как сообщили в украинском Минобороны, проходили круглосуточно «в напряженном режиме».

Во время учений военнослужащие Украины отработали технику «аэрозольных маскировок при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние», указывается на сайте украинского оборонного ведомства.

Ранее учения вблизи Крыма Украина проводила 1 декабря. Тогда были проведены учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря. Изначально они планировали над территориальными водами России, однако впоследствии их перенесли к западу от Крыма за пределы российской территории.

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