Совет нацбезопасности Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения

Совет национальной безопасности Украины решил ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской области. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Громадське».

Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.

По словам Данилова, чрезвычайное положение в Украине планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен еще на 30 дней.

Он пояснил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим.

«Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он там введен уже давно, начиная с 2014 года. На остальной территории, еще раз подчеркиваю, в зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться более усиленное либо ослабленное ЧП», — рассказал Данилов (цитата по «Интерфаксу»).

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение нарушением суверенитета Украины и выходом России из Минских соглашений.

В указе о признании независимости ЛНР и ДНР Путин поручил Минобороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира» на этих территориях.

В связи с признанием независимости самопровозглашенных республик США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и Австралии ввели против России санкции.