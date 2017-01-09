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Украина заявила о пропаже троих своих военнослужащих
Трое украинских военнослужащих пропали на востоке страны, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции Украины (АТО) в фейсбуке.
По данным АТО, военнослужащие 8 января выполняли задачи «около линии разграничения» и не вернулись к месту расположения своего подразделения.
«Сейчас с ними связь отсутствует. Обстоятельства указанного происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
В АТО также сообщили, что 8 января произошел 51 обстрел украинских войск с территорий, подконтрольных ополченцами. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.
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