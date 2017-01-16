Украина подала иск к России в Международный суд ООН

МИД Украины подал иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Право на нашей стороне», — написала Беца.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил МИД передать иск в Международный суд ООН против России. По мнению украинской стороны, Россия нарушила две конвенции ООН — по противодействию финансирования терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Лидер Украины обвинил Россию в незаконной аннексии Крыма и дискриминации на полуострове, оккупации на территории Донецкой и Луганской областей, многочисленных террористических атаках, а также в конфискации украинского имущества и нанесении ущерба экологии.

В сентябре прошлого года Украина уже подавала иск против России в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. В нем российская сторона обвиняется в нарушении права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, итоги которого Украина и ООН не признают.