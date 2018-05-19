Украина обвинила ФСБ в подготовке «вооруженной провокации» в Закарпатье

В Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли тайник с боеприпасами, которые российские спецслужбы предположительно хотели использовать для «вооруженной провокации» в Закарпатье. Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля.

Боеприпасы обнаружили в ночь на 18 мая, среди них были четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и двадцать две ручных гранаты РГД-5 с запалами. Отмечается, что оружие находилось в исправном состоянии и «было готово к применению». По словам Москаля, боеприпасы принадлежат пятому разведуправлению ФСБ России, которые «работает в странах бывшего СССР».

«Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины, на границе с Евросоюзом», — рассказал Москаль.

5 мая в Донецкой области сотрудники СБУ также обнаружили тайники с российским вооружением. Согласно информации украинской спецслужбы, среди оружия были реактивный пехотный огнемет «Шмель» и беспилотник, «находящийся на вооружении подразделений Вооруженных сил России». Кроме того, у поселка Камышного в Луганской области нашли тайник с гранатой РГО-1 и четырьмя противопехотными минами МОН-50. Как отмечалось, указанное оружие не находится на вооружении украинских военных.