Прямой эфир
59,20
63,03
56,32
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине
Санкт-Петербург останется собственником Исаакиевского собора после его передачи РПЦ
В Кремле ответили на заявления Тиллерсона о незаконном присоединении Крыма
Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше

Украина объяснила запрет на вещание Дождя показом комедий «Квартета И»

Новости
16:12, 12 января
14 713
13
Поделиться

Причинами запрета на вещание Дождя на Украине стало, в частности, «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом, сообщается на сайте Национального совета Украины.

Фото: Дождь

Согласно пресс-релизу, речь идет о фильмах с участием актеров комедийного театра «Квартет И» «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», показанных на Дожде 31 декабря. «Популяризация правоохранительных органов государства-агрессора», согласно сообщению, нарушает украинский закон «О кинематографии».

В числе других претензий к Дождю — трансляция сюжетов, информация в которых свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины, заявил регулятор. В качестве доказательства приводится показ в эфире и на сайте телеканала карт, на которых Крым обозначен как часть России.

Кроме этого, ведомство указывает на сюжет от 12 августа 2016 года, в котором высказывание корреспондента Дождя Владимира Роменского расценивается как признание государственной границы между Крымом и Украиной и, как следствие, непризнание территориальной целостности украинского государства.

Согласно сообщению, мониторинг эфира Дождя осуществлялся с 4 по 6 ноября 2016 года и с 29 декабря 2016 года по 1 января 2017. В результате было зафиксировано наличие признаков нарушений требований законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «Об информации». 

Как сообщает регулятор, во время обсуждения вопроса об отключении Дождя член Национального совета Сергей Костинский заявил, что на протяжении 2016 года ведомством неоднократно фиксировались еще и нарушения рекламного законодательства. «То есть Дождь транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Национальный совет ограничивает трансляцию любых других российских каналов», — отметил он. По его словам, орган обратился к телеканалу с просьбой устранить нарушения и получил «письмо, что нарушения законодательства прекратятся».

Костинский также упомянул, что журналисты Дождя посещают Крым для освещения отдельных событий, нарушая украинское законодательство. Как утверждает Костинский, подобные нарушения допускались постоянно.

По словам гендиректора Дождя Натальи Синдеевой, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание Дождя на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству Дождь не получал.

По словам Синдеевой, при изображении карты России телеканал руководствуется российским законодательством. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — напомнила она.

Решение об исключении Дождя из перечня иностранных программ было принято на заседании Нацсовета 12 января. По словам представителя провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора, официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала проинформировать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о запрете вещания телеканала Дождь на Украине.

Дождь на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2