Украина объяснила запрет на вещание Дождя показом комедий «Квартета И»

Причинами запрета на вещание Дождя на Украине стало, в частности, «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом, сообщается на сайте Национального совета Украины.

Согласно пресс-релизу, речь идет о фильмах с участием актеров комедийного театра «Квартет И» «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики», показанных на Дожде 31 декабря. «Популяризация правоохранительных органов государства-агрессора», согласно сообщению, нарушает украинский закон «О кинематографии».

В числе других претензий к Дождю — трансляция сюжетов, информация в которых свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины, заявил регулятор. В качестве доказательства приводится показ в эфире и на сайте телеканала карт, на которых Крым обозначен как часть России.

Кроме этого, ведомство указывает на сюжет от 12 августа 2016 года, в котором высказывание корреспондента Дождя Владимира Роменского расценивается как признание государственной границы между Крымом и Украиной и, как следствие, непризнание территориальной целостности украинского государства.

Согласно сообщению, мониторинг эфира Дождя осуществлялся с 4 по 6 ноября 2016 года и с 29 декабря 2016 года по 1 января 2017. В результате было зафиксировано наличие признаков нарушений требований законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «Об информации».

Как сообщает регулятор, во время обсуждения вопроса об отключении Дождя член Национального совета Сергей Костинский заявил, что на протяжении 2016 года ведомством неоднократно фиксировались еще и нарушения рекламного законодательства. «То есть Дождь транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Национальный совет ограничивает трансляцию любых других российских каналов», — отметил он. По его словам, орган обратился к телеканалу с просьбой устранить нарушения и получил «письмо, что нарушения законодательства прекратятся».

Костинский также упомянул, что журналисты Дождя посещают Крым для освещения отдельных событий, нарушая украинское законодательство. Как утверждает Костинский, подобные нарушения допускались постоянно.

По словам гендиректора Дождя Натальи Синдеевой, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание Дождя на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству Дождь не получал.

По словам Синдеевой, при изображении карты России телеканал руководствуется российским законодательством. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — напомнила она.

Решение об исключении Дождя из перечня иностранных программ было принято на заседании Нацсовета 12 января. По словам представителя провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора, официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала проинформировать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о запрете вещания телеканала Дождь на Украине.

Дождь на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств.