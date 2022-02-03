Украина будет производить беспилотники совместно с Турцией

Украинские и турецкие власти намерены подписать соглашение о производстве турецких беспилотников в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев, запланированного на 3 февраля.

Турция не намерена отказывается от поставок оружия в Украину, несмотря на критику со стороны России, сообщил в интервью Bloomberg глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну», — сказал Алтун. Он добавил, что сделки по вооружению с Украиной «не связаны напрямую с текущим кризисом» между Москвой и Украиной.

В декабре Bloomberg сообщил со ссылкой источники, что с 2019 года Украина купила у Турции несколько десятков боевых беспилотников Bayraktar, хотя официально сообщалось о продаже Анкарой Киеву только шести дронов. По словам источников, продажи дронов Украине «вызвали ярость» в Москве и привели к напряжению в отношениях между российским президентом Владимиром Путиным и Эрдоганом. В том числе в разговоре с турецким президентом 3 декабря Путина назвал использование Киевом беспилотников Bayraktar «провокационным». Кроме того, по данным агентства, Киев заказал еще как минимум на 20 дронов.