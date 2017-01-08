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Пресс-секретарь Кадырова не увидел угроз главреду «Кавказского узла» в посте главы парламента Чечни

Новости
19:23, 8 января
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Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в публикации главы парламента республики Магомеда Даудова про «пса Шведа» нет угроз главному редактору издания «Кавказский узел» Григорию Шведову. Об этом Каримов сообщил РБК.

«Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса Шведа, а Шведов — пес, что ли? Ну, пусть консультируется со своими юристами», — заявил Каримов.

В своем посте в Instagram, опубликованном накануне, спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Публикация при этом сопровождается картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?».

Сам Шведов в комментарии Дождю сообщил, что пост в Instagram не стоит воспринимать слишком серьезно. Изданию «Медиазона» Шведов заявил, что считает публикацию Даудова угрозой всем журналистам и в настоящее время обсуждает ее правомерность с юристами.

Главред «Кавказского узла» об угрозах от Магомеда Даудова: «В Чечне довольно часто происходят перегибы на местах». Григорий Шведов объясняет, чем недоволен глава парламента Чечни

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