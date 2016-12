Угонщики захватили пассажирский самолет ливийской авиакомпании

Самолет следовал по маршруту Себха — Триполи, на борту находятся 118 человек.

Лайнер приземлился на Мальте. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

Об угоне самолет также написал в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM