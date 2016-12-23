Угонщики захватили пассажирский самолет ливийской авиакомпании
Пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Об этом сообщает издание Times of Malta.
Самолет следовал по маршруту Себха — Триполи, на борту находятся 118 человек.
Лайнер приземлился на Мальте. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.
Об угоне самолет также написал в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами.
Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Times of Malta отмечает, что в самолет находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната.