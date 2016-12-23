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Угонщики захватили пассажирский самолет ливийской авиакомпании

Новости
13:55, 23 декабря
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Пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Об этом сообщает издание Times of Malta. 

Фото: Wikicommons

Самолет следовал по маршруту Себха — Триполи, на борту находятся 118 человек.

Лайнер приземлился на Мальте. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

Видео захваченного самолета А320 из аэропорта Мальты

Об угоне самолет также написал в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами.

Times of Malta отмечает, что в самолет находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната. 

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