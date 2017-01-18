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Против приемного отца изъятых детей с ВИЧ возбудили дело о побоях

Новости
20:06, 18 января
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По жалобам детей, изъятых из приемной семьи в Зеленограде, на избиения со стороны отца возбуждено уголовное дело о побоях. Об этом «Интерфаксу» сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

«Нас проинформировали о том, что сегодня было возбуждено уголовное дело по статье 116 (Уголовного кодекса РФ) — побои. Идет расследование, были получены заключения из правоохранительных органов», — сказала Лантратова.

Он добавила, что дети очень боялись приемного отца и сами говорили о том, что он их бил и что им лучше остаться в детском доме, потому что там «воспитатели добрые». По мнению общавшихся с детьми экспертов, им необходима работа с психологом, логопедами и другими специалистами.

Накануне состоялось совещание с участием министра соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, общественников, психологов и юристов, рассказала Лантратова. Они пришли к решению сформировать выездную группу для общения с детьми.

Лантратова также отметила, что министр соцзащиты 16 января сообщил приемной матери, что договор опеки восьми детей будет отменен и в семью они не вернутся.

Ранее из приемной семьи в Зеленограде изъяли десять детей с ВИЧ. Работники детского сада перед этим обнаружили на теле одного ребенка следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Приемная мать отрицает информацию о насилии над детьми.

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