Ученые посчитали токсичные водоросли одной из главных причин загрязнения на Камчатке

Токсичные водоросли являются одной из основных причин загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам совещания в региональном правительстве. Его слова опубликованы на сайте краевого правительства.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — заявил Озеров.

Он также отметил, что нельзя исключать техногенные факторы — например, расположенные поблизости полигоны, однако ученый «не думает, что они будут иметь сильное влияние». Одной из возможных причин загрязнения называли утечку с Козельского полигона ядовитых химикатов.

В начале октября жители Камчатки пожаловались, что вода в Авачинском заливе изменила цвет, а берег усыпан телами погибших животных. Серферы и отдыхающие получили химические отравления и ожоги. Пробы воды и грунта увезли на экспертизу в Москву. Среди возможных причин произошедшего называли разлив нефтепродуктов и извержение подводного вулкана.

Фото на превью: ТАСС