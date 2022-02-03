Ученые из Японии описали условия для заражения «омикроном» с вероятность более 90%

Вероятность заражения омикрон-штаммом коронавируса может превысить 90%, если зараженный находится без маски и на расстоянии одного метра, а также разговаривает с тем, кто не болеет, в течение 15 минут. Такой вывод сделали ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN, сообщает The Asahi Shimbun.

Ученые смоделировали различные способы заражения COVID-19 с помощью суперкомпьютера «Фугаку». При этом они основывались на результатах исследований, показавшим, что «омикрон» в 1,5 раза заразнее предыдущего варианта «дельта».

В одной из симуляций зараженный был без маски и общался с тем, кто не инфицирован, в течение 15 минут на расстоянии метра. В таких условиях средняя вероятность заражения «омикроном» составила 60%. Однако этот показатель может превышать и 90%, отметили исследователи.

В ситуации с «дельтой» средняя вероятность заражения в аналогичных условиях составила 50%, а максимальное значение не превышало 80%.

В симуляции, где заболевший был без маски, но держался на расстоянии двух метров, средняя «заразность» достигала чуть более 20%, а максимальная — около 60%. Если носитель «омикрона» носит маску, то максимальная вероятность заражения не превысит 30% при дистанции даже в 25 сантиметров. На расстоянии 50 сантиметров риск заражения не превысит 10%, а на расстоянии метра — сократится почти до нуля.

Ученые подчеркнули, что вероятность заражения «омикроном» снижается, если носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото на превью: агентство «Москва»