Ученые из Гонконга впервые доказали возможность повторного заражения COVID-19

Ученые из Гонконгского университета генетически подтвердили случай повторного заражения коронавирусом. 33-летний мужчина заразился спустя четыре с половиной месяца после первого инфицирования, сообщает The New York Times.

Это первое научное подтверждение повторного заражения COVID-19.

Согласно исследованию, во второй раз вирус выявили после того, как мужчина вернулся из поездки в Испанию. Секвенирование генома показало, что обнаруженные два штамма вируса имеют существенные отличия. При этом второй из них соответствуют тому, который циркулировал в Европе в июле-августе.

При первом заражении у мужчины были легкие симптомы, а сейчас их нет совсем.

Издание отмечает, что исследование вызывает обеспокоенность, так как указывает на то, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться только в течение нескольких месяцев.

О повторном заражении COVID-19 ранее сообщали медики в США и других странах, однако эти заявления не были подтверждены исследованиями. Научное обоснование было необходимо из-за того, что даже после выздоровления в организме человека еще несколько недель выделяются вирусные фрагменты.