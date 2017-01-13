Ученые сочли думские выборы в России сфальсифицированными из-за идеального распределения голосов

Ученые из Мичиганского университета Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн опубликовали исследование под названием «Худшие выборы в истории России?». В нем утверждается, что думские выборы в России в 2016 году были сфальсифицированы из-за идеального с математической точки зрения распределения голосов. Внимание на публикацию обратила «Медуза».

Ученые обнаружили в данных российских выборов два результата, которые могут указывать на фальсификации. Они указаны в этой таблице (числа, не выделенные красным) результатов голосования, опубликованной в статье Калинина в The Washington Post.

Walter R. Mebane, Jr.

Первое число (4,187) обозначает среднее значение второй значащей цифры (второй цифры в показателе). Ученые подсчитали среднее значение по 96,869 тысячи участков на выборах и получили число 4,187. Значение второй значащей цифры должно подчиняться закону Бенфорда, по которому маленькие цифры встречаются чаще больших.

Калинин и Мебэйн сочли, что сильное отклонение от среднего значения второй значащей цифры может свидетельствовать о нарушениях на выборах. Число 4,187, которое и получили ученые, является значением, которое получается при идеальном распределении цифр. В таблице также видно, что результат разных партий близок к 4,187, но не совпадает с ним.

Второе число в таблице (4,494) — среднее значение последней цифры в результатах «Единой России» по всем участкам в стране. Оно также, как и первое число, не отличается от того, которое получается при идеальном распределении. Однако ученые отметают, что даже сильное отклонение от среднего значения может быть естественным.

«Два этих показателя идеальны. Похоже, русские говорят ученым, что они хорошо умеют фальсифицировать данные о выборах», — говорится в исследовании.

Кроме того, в исследовании говорится, что на выборах «Единая Россия» получила около двух миллионов «лишних» голосов.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. По итогам голосования, «Единая Россия» получила конституционное большинство, набрав 54,4% голосов. Места в Думе также получили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Правозащитники, активисты и журналисты заявляли о многочисленных нарушениях во время голосования.