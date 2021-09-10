Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщает «Апология протеста».

Алехиной запретили покидать квартиру с 22 часов вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

Обвинение запрашивало для Алехиной два года ограничения свободы. Вину она не признала.

С 29 января Алехина находилась под домашним арестом.

В последнем слове Алехина сказала, что за почти 10 лет, прошедших с ее первого уголовного дела, «уголовка за политику перестала быть шок-контентом, а стала частью утренних новостей».

«Тогда был скандал — три девочки в клетке за песню против Путина, теперь эти три девочки — это каждый житель России. Тогда суды были открыты, теперь нас приговаривают за закрытыми дверями — государство отгородилось стеной, чтобы продолжать этот спектакль, который стыдно показывать зрителям», — сказала Алехина. По ее мнению, с помощью уголовных дел против политических активистов власти «приучают бояться» общество. Она также раскритиковала судей, которые выносят приговоры по «политическим делам».

«В моем первом деле были дискуссии, является ли политическое высказывание преступлением или нет. Сейчас нет дискуссий. Все знают — посадить могут каждого», — заявила Алехина. Остановить это, по ее мнению, можно, если «забыть фразу „от меня ничего не зависит“ и взять на себя ответственность».

«Остаться в лагере и жить по лагерным принципам или выйти из него — решает каждый сам. Я свой выбор сделала. Теперь ваша очередь», — закончила свою речь активистка.

В 2012 году участниц Pussy Riot Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич судили за панк-молебен «Богородица, Путина прогони!» в храме Христа Спасителя в Москве. Толоконникову и Алехину тогда приговорили к двум годам колонии.

«Санитарное дело» — серия дел, возбужденных после митинга 23 января в поддержку Алексея Навального. Большинство фигурантов дела приговорили к ограничению свободы, Олег Навальный получил год условного срока. Их обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК). По версии следствия, они призывали в социальных сетях выйти на митинг в поддержку Навального 23 января, а из-за их призывов на акцию пришли люди, которые должны были находиться на карантине.

Единственным фигурантом дела, которому еще не вынесли приговор, осталась лидер профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева.

Фото на превью: Мария Алехина / Twitter

*По решению Минюста России «Альянс врачей» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента