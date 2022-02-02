Участники митинга в Грозном обратились к Путину и потребовали закрыть Дождь, «Новую газету» и «Комитет против пыток»

В Грозном председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов во время митинга против семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева выступил с обращением от лица всех демонстрантов в адрес президента Владимира Путина, членов правительства, депутатов и сенаторов. Об этом сообщает «Грозный-информ».

«Мы обращаемся к вам по поводу антигосударственной экстремистской деятельности Елены Милашиной из „Новой газеты“, Игоря Каляпина из „Комитета против пыток“ и курируемых ими членов семьи Янгулбаевых, которые на протяжении многих лет оправдывают терроризм в отношении жителей Чеченской Республики и призывают уничтожить практически весь чеченский народ», — говорится в обращении.

В обращении отмечается, что некоторые из «так называемых либеральных СМИ и правозащитных организаций» занимаются «вербовкой исполнителей приказов западных спецслужб», в том числе на территории Чечни.

«Народы Чеченской Республики настоятельно требуют немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как „Новая газета“, Дождь, а также „Комитет против пыток“. Арестовать и предать справедливому суду таких агентов западных спецслужб и подстрекателей, как Елена Милашина, Игорь Каляпин и других», — добавили в заявлении.

По словам Денильханова, члены семьи Янгулбаева «не первый год пытаются раскачать межнациональный и межконфессиональный мир в нашем регионе», а Каляпин и Милашина «на протяжении долгого времени являются главными вдохновителями экстремистской деятельности Янгулбаевых».

«Однако нам, людям, на протяжении веков отчаянно боровшимся за справедливость, непонятно одно: почему, не скрывающие свою антироссийскую и русофобскую позицию СМИ спокойно функционируют в стране, которую они ненавидят!? Почему, совершенно бессовестно, они предоставляют эфир международным преступникам, к примеру, семейке отщепенцев Янгулбаевым, террористическая деятельность которых очевидна и практически доказана!?», — сказано в обращении.

2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаева. По информации издания «Чечня сегодня», на нем присутствовали около 400 тысяч человек. Участники митинга сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых.

Также на митинге выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он заявил, что семья Янгулбаевых «оскорбила» исламских святых эвлия.

20 января чеченские силовики насильно увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню. Изначально власти Чечни сообщали, что Мусаева задержана в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. 2 февраля стало известно, что женщину арестовали на два месяца по уголовному делу о применении насилия к силовику (часть 2 статьи 318 УК).