Участники акции против милицейского насилия устроили шествие по центру Минска

Днем 22 августа у Комарского рынка в Минске прошла акция «Беларусь против насилия», в ходе которой несколько сотен женщин в белой одежде выстроились в живую цепь. Об этом сообщает Tut.by. В руках они держали белые цветы.

Фото: Вадим Замировский / Tut.by

Участницы акции требовали остановить произвол силовиков, освободить политзаключенных, расследовать убийства и пытки людей в изоляторах, а также уволить руководство причастных к этому спецслужб и министерств.

Через час после начала акции они решили пройти маршем к площади Независимости, чтобы поддержать бастующих рабочих. Вскоре часть протестующих подошли к зданию СИЗО на улице Володарского. Затем они начали собираться на площади Независимости.

Фото: Вадим Замировский / Tut.by

Фото: Вадим Замировский / Tut.by

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, участники которых выступают за отставку Александра Лукашенко. Первые дни протестов сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями демонстрантов с силовиками.