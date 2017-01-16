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Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре

Новости
16:22, 16 января
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Убийца после России в Турции Андрея Карлова Мевлют Алтынташ похоронен на безымянном кладбище в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, тело Алтынташа на прошлой неделе было передано представителям местного муниципалитета для захоронения, которое прошло 13 января. В соответствии с законодательством, родственники могли забрать тело Алтынташа из морга в течение 15 дней, но не сделали этого.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря, когда дипломат выступал на открытии выставки «Россия глазами турок». Нападавший, 22- летний Мевлют Алтынташ, был убит полицией. Российский посол скончался от полученных ранений.

Ранее Алтынташ работал полицейским. Опыт работы в правоохранительных органах позволил ему устроиться охранником на фотовыставку «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки», где выступал российский посол.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийца российского посла принадлежал к организации ФЕТО, связанной с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам Гюлен отверг обвинения и осудил убийство.

По данным СМИ, дома у убийцы российского посла были найдены материалы, связывающие его с радикальными исламскими организациями. Однако источники турецких изданий в правоохранительных органах страны считают, что они были подброшены намеренно и служат отвлекающим маневром для следствия. Официального подтверждения этой информации нет.

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