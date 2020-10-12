Жителя Петербурга приговорили к восьми годам колонии за убийство активистки Елены Григорьевой

Московский районный суд Петербурга приговорил Алексея Волнянко к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима по обвинению в убийстве активистки Елены Григорьевой в июле 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Фото: Давид Френкель

41-летнюю Елену Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Сообщалось, что после каминг-аута ей стали поступать угрозы об «борцов с гомосексуалами», ее имя нашли в «черном списке» гомофобного проекта «Пила».

Следственный комитет проверял различные мотивы убийства, но в итоге признал основной бытовую версию.

Суд установил, что в убийстве виновен кладовщик магазина бытовой техники Алексей Волнянко, с которым активистка выпивала. «В ходе внезапно возникшей ссоры» мужчина нанес Григорьевой множество ударов ножом, от чего она умерла. Волнянко скрылся с места преступления, но позже его задержали.

Григорьевой был 41 год. Она была активной участницей протестный акций в Петербурге. В частности, она выступала против пыток и репрессий, замалчивания проблем ЛГБТ, а также участвовала в пикетах в поддержку режиссера Олега Сенцова.