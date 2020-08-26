Убийце Джона Леннона отказали в условно-досрочном освобождении в 11-й раз
Марку Чепману, убийце музыканта Джона Леннона, в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении, передает Reuters.
В комиссии по условно-досрочному освобождению не пояснили причину отказа. В рамках рассмотрения прошения Чепмана с ним провели встречу, она состоялась 19 августа.
Новое прошение можно будет подать через два года. Чепмен отбывает пожизненный срок.
Впервые он попросил об освобождении в 2000 году. Категорически против этого выступила вдова Леннона Йоко Оно.
Чепмен убил Леннона 8 декабря 1980 года. Своим мотивом он называл желание прославиться.
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