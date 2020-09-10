«Убери за собой, но тщательно». Потанин рассказал о реакции Путина на аварию в Норильске

Владелец компании «Норникель» Владимир Потанин рассказал Bloomberg о реакции президента России на аварию в Норильске, которая произошла в конце мая. По словам Потанина, происшествие создало проблемы, за которые ему как главе компании «высказали».

Разлив топлива в Норильске. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Потанин «с готовностью признает» критику президента, но объясняет, что не игнорировал риски, а, скорее, неправильно их просчитал: «Авария показала, что последствия таяния вечной мерзлоты в целом недооцениваются». При этом он не исключает влияния человеческого фактора и неадекватного технического обслуживания. По его словам, расследование причин происшествия продолжается.

Потанин отметил, что выстроил с президентом доверительные отношения. «Поэтому он меня попросил: убери за собой, но тщательно. Этим мы сейчас и занимаемся», — сказал он.

Bloomberg утверждает, что «Норникель» потратил 150 миллионов долларов на сбор 90% разлившегося топлива. Сейчас компания планирует заменить устаревшую инфраструктуру, в том числе объекты, в отношении которых, по словам Потанина, существуют только «теоретические риски». В течение следующих двух лет расходы на обновление предприятий в Арктике составят более 170 миллионов долларов, не считая трат на восстановление поврежденной из-за аварии территории.

Перед разливом «Норникель» начал работу над проектом стоимостью почти четыре миллиарда долларов по сбору выбрасываемых с норильских предприятий газов, который должен превращать опасные пары в безвредный гипс. Проект должен был быть завершен в 2023 году.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате в реки Амбарную и Дальдыкан попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Владимир Потанин говорил, что «Норникель» готов ликвидировать последствия аварии за свой счет и потратить на это около 10 миллиардов рублей.

Сначала к месту аварии не пропускали сотрудников Росприроднадзора. Когда в Норильск приехали журналисты «Новой газеты» и экологи, их трижды пытались задержать и преследовали на вертолете.

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который по их просьбе взяли пробы воды и почвы на месте аварии, не выпускали из города под предлогом запрета «Норникеля».