«Убери за собой, но тщательно». Потанин рассказал о реакции Путина на аварию в Норильске
Владелец компании «Норникель» Владимир Потанин рассказал Bloomberg о реакции президента России на аварию в Норильске, которая произошла в конце мая. По словам Потанина, происшествие создало проблемы, за которые ему как главе компании «высказали».
Потанин «с готовностью признает» критику президента, но объясняет, что не игнорировал риски, а, скорее, неправильно их просчитал: «Авария показала, что последствия таяния вечной мерзлоты в целом недооцениваются». При этом он не исключает влияния человеческого фактора и неадекватного технического обслуживания. По его словам, расследование причин происшествия продолжается.
Потанин отметил, что выстроил с президентом доверительные отношения. «Поэтому он меня попросил: убери за собой, но тщательно. Этим мы сейчас и занимаемся», — сказал он.
Bloomberg утверждает, что «Норникель» потратил 150 миллионов долларов на сбор 90% разлившегося топлива. Сейчас компания планирует заменить устаревшую инфраструктуру, в том числе объекты, в отношении которых, по словам Потанина, существуют только «теоретические риски». В течение следующих двух лет расходы на обновление предприятий в Арктике составят более 170 миллионов долларов, не считая трат на восстановление поврежденной из-за аварии территории.
Перед разливом «Норникель» начал работу над проектом стоимостью почти четыре миллиарда долларов по сбору выбрасываемых с норильских предприятий газов, который должен превращать опасные пары в безвредный гипс. Проект должен был быть завершен в 2023 году.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате в реки Амбарную и Дальдыкан попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Владимир Потанин говорил, что «Норникель» готов ликвидировать последствия аварии за свой счет и потратить на это около 10 миллиардов рублей.
Сначала к месту аварии не пропускали сотрудников Росприроднадзора. Когда в Норильск приехали журналисты «Новой газеты» и экологи, их трижды пытались задержать и преследовали на вертолете.
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который по их просьбе взяли пробы воды и почвы на месте аварии, не выпускали из города под предлогом запрета «Норникеля».
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