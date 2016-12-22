Uber прекратил эксперимент с беспилотными автомобилями в Сан-Франциско

Транспортные органы штата утверждали, что Uber запустила эксперимент без необходимого разрешения, согласно которому компания, проводящая эксперимент, берет на себя все расходы по устранению последствий аварий, возникших по вине беспилотных автомобилей. В Uber решение не получать специальную лицензию объяснили тем, что за рулем беспилотных автомобилей находятся водители — для того, чтобы взять на себя управление машиной в случае внештатных ситуаций.

При этом в компании отметили, что «на 100% остаются верны Калифорнии» и удвоят усилия, чтобы добиться своего. Uber уже проводит эксперимент с беспилотными автомобилями в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Пассажиры, которым при заказе достался беспилотный автомобиль, вправе отказаться от такой поездки и поехать на такси с обычным водителем.

Эксперимент с беспилотными автомобилями в Калифорнии также проводят компании Google и Tesla — они получили необходимые для этого разрешения.